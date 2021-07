Meteo in Molise: temperature in calo, pioggia e grandinate nel fine settimana

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. La seconda metà della settimana vedrà un cedimento dell'alta pressione con caldo in attenuazione, specie tra venerdì ed il weekend quando è anche atteso il ritorno di piogge e temporali. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo per i prossimi giorni.

VENERDI'. Prevalenza di bel tempo sul Molise almeno fino al pomeriggio. Dalla serata nubi in aumento con locali deboli piogge. Temperature in calo. Venti deboli occidentali in attenuazione. Mare da mosso a poco mosso.

SABATO. L'anticiclone nord africano cederà il passo ad una circolazione instabile. Giornata caratterizzata da un aumento della nuvolosità. Nubi più consistenti specie tra il pomeriggio e la serata con piogge sparse e temporali localmente intensi in Molise. Temperature in calo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali.

DOMENICA. Persisterà l'azione di una circolazione instabile foriera di rovesci e temporali più frequenti sull'Appennino Molisano. Fenomeni temporaleschi che localmente potranno anche dar luogo a grandine. Temperature in ulteriore calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

