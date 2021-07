Meteo, in Molise la settimana inizia all’insegna dell’instabilità. Poi torna il sole

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. La circolazione di bassa pressione scivola dal Centro Europa verso le nostre regioni portando tempo instabile con rovesci e temporali. Il tutto associato ad un calo delle temperature con queste che si porteranno sotto le medie del periodo. Una situazione che è destinata a protrarsi durante i primi giorni della settimana, poi l'alta pressione dovrebbe riprendere possesso del Mediterraneo. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Persiste l'azione di una circolazione instabile che rinnova della nuvolosità più consistente nelle ore pomeridiane con rischio di rovesci e temporali sull’ Appennino, più sole altrove. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali. Mare poco mosso.

MARTEDI'. Pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso.

MERCOLEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da mosso a poco mosso.

GIOVEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione. Mare poco mosso.

