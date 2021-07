Meteo, in Molise luglio si chiude con una nuova ondata di calore

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Il deciso rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo apre una lunga fase stabile e improntata al caldo intenso sul Molise. Dopo un sabato all'insegna di cieli tersi, tra domenica e lunedì le torride correnti africane si assoceranno al transito di sterile nuvolosità alta e stratiforme e cieli, dunque, a tratti velati e lattiginosi. Il sole tornerà indiscusso protagonista nel corso della nuova settimana, che trascorrerà all'insegna di temperature canicolari. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDÌ. In risposta all'affondo di una saccatura atlantica tra l'arco alpino, la Penisola Iberica e le Baleari, si accentua il richiamo di masse d'aria molto calde dal Nord Africa e, contestualmente, anche il transito di sterile nuvolosità stratiforme, alla base di cieli per larghi tratti velati (o del tutto coperti) e lattiginosi. Scarsa la probabilità di precipitazioni. Caldo in netta intensificazione, specie lungo l'Adriatico.Venti in rotazione dai quadranti meridionali, in rinforzo da S-SSE su Tarantino e Salento e da SE sul basso Adriatico. Mari poco mossi.

MARTEDI'. Cielo sereno o poco nuvoloso e persistente ondata di calore sul Molise. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

MERCOLEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali. Mare poco mosso.

GIOVEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.

