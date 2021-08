Meteo, in Molise la settimana inizia all’insegna del sole. Poi temporali e temperature in calo

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. L'anticiclone continua a garantire una fase stabile e soleggiata sul Molise ma senza particolari eccessi di caldo. Situazione tuttavia destinata gradualmente a cambiare a partire da martedì sera quando si avvicinerà una circolazione instabile da Balcani. A metà settimana sono attesi annuvolamenti irregolari responsabili di rovesci a tratti anche temporaleschi, associati ad un generale abbassamento delle temperature. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Condizioni anticicloniche sempre garanzia di stabilità e bel tempo prevalente in Molise. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare poco mosso.

MARTEDI'. L'alta pressione perderà forza lasciando spazio all'avvicinamento di una circolazione instabile. Nubi in aumento con rovesci e temporali sull’appennino Molisano in estensione dalla serata anche a coste molisane. Temperature in calo in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

MERCOLEDI'. Spiccata variabilità sul Molise con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco alternati a qualche schiarita. Temperature in calo. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

GIOVEDI'. Le regioni di Sud-Est ancora esposte all'azione di una circolazione instabile che rinnoverà una fase di variabilità in Molise. Schiarite si alterneranno infatti ad annuvolamenti ancora responsabile di qualche acquazzone o temporale. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!