Meteo, migliora la situazione in Molise: sole e temperature in rialzo

Le previsioni degli esperti di 3B Meteo per i prossimi giorni

CAMPOBASSO/ISERNIA. Dopo una domenica di variabilità con ulteriore calo termico e il rischio di ancora locali precipitazioni, in Molise la situazione meteo migliorerà, grazie a un rinforzo della pressione da Ovest. Schiarite via via sempre più ampie ma con ancora cumuli in sviluppo diurno sui monti lunedì e martedì con al più isolati e brevi fenomeni. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Si smorza l'afflusso di correnti fresche settentrionali, grazie a una timida rimonta dall'alta pressione da Ovest. Ne consegue una giornata con maggiori spazi soleggiati ma con ancora la formazione di cumuli diurni sull’Appennino ma con rischio pioggia basso o assente. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

MARTEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia il Molise, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento diurno a ridosso dei rilievi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Mare poco mosso. Temperature in lieve rialzo.

MERCOLEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

GIOVEDI'. L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su litorali e subappennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!