Meteo, in Molise la settimana inizia all’insegna dell’instabilità

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Persiste l'azione di una circolazione instabile sulle nostre regioni di Sud-Est. Tuttavia ci attende un inizio di settimana caratterizzato da un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Temperature senza particolari variazioni. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperi di 3B Meteo.

LUNEDI'. L'atmosfera resta ancora instabile e dopo una mattinata tra sole e qualche annuvolamento. Tendenza a miglioramento in serata. Clima relativamente fresco per il periodo.

MARTEDI'. La mattinata in gran parte soleggiata in Molise, Nel pomeriggio nubi in aumento sui rilievi molisani con locali rovesci o isolati temporali. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.

MERCOLEDI'. Condizioni meteo più soleggiate al mattino. Nel corso del pomeriggio aumento delle nubi su rilievi molisani, con locali piovaschi o brevi isolati temporali. Temperature stazionarie. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

GIOVEDI'. Condizioni meteo stazionarie sul Molise con tempo più soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio nubi in sviluppo sull’appennino molisano potranno dar luogo a locali precipitazioni. Temperature stazionarie. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare poco mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!