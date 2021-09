Meteo, in Molise torna il bel tempo: ondata di calore in vista

L’alta pressione spazza via l’instabilità. Si preannunciano alte temperature da metà settimana. L’aggiornamento a cura di 3Bmeteo

I venti tesi di Grecale lanciano alle spalle l’instabilità residua e annunciano un miglioramento che sarà più palese nei giorni a seguire quando la spinta da ovest dell'alta pressione riporterà via via una maggiore stabilità atmosferica con temperature in aumento. Possibile una moderata ondata di caldo da metà settimana.

LUNEDI': cielo sereno o poco nuvoloso sul Molise, salvo annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature in aumento. Venti deboli occidentali e mare poco mosso.

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; mare poco mosso.

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; mare quasi calmo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!