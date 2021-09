Meteo in Molise, nuova settimana tra temporali improvvisi e spazi di sereno

Le previsioni del tempo aggiornate a cura di 3B Meteo

La nuova settimana in Italia si apre all’insegna di temporali improvvisi e ampi spazi di sereno.

LUNEDI': giornata sostanzialmente stabile sul Molise con ampi spazi soleggiati alternati solo a locali annuvolamenti di scarsa consistenza; bassa la probabilità di fenomeni degni di nota. Temperature in diminuzione. Venti moderati, prevalentemente occidentali nei settori appenninici. Mare poco mossi.

MARTEDI': cielo a tratti nuvoloso con possibilità di rovesci. Temperature in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

MERCOLEDI': peggioramento del tempo tra il pomeriggio e la serata, tendenza a cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci anche temporaleschi. Temperature in calo specie in serata. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

