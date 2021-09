Meteo, in Molise bel tempo nel weekend: sole e temperature in rialzo

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Prossimi giorni tra sole e blandi annuvolamenti di passaggio in Molise. Nuovo rialzo termico e ritorno del caldo in vista del weekend. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. Bel tempo sul Molise con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare da mosso a poco mosso.

SABATO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata su tutte le aree del Molise. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.

DOMENICA. Condizioni meteorologiche tutto sommato discrete con momenti soleggiati alternati al transito di qualche stratificazione nuvolosa sul Molise. Temperature stazionarie. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare da quasi calmo a poco mosso.

