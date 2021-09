Meteo in Molise, s’indebolisce l’alta pressione: piogge in agguato

Le previsioni del tempo aggiornate a cura di 3BMeteo

L'alta pressione, fino ad oggi protagonista, inizierà a indebolirsi, erosa da una perturbazione atlantica in arrivo da Nord. Solo lunedì inizieremo a sentire gli effetti del fronte in transito sui Balcani con primi fenomeni su Molise, Alta Puglia e Lucania. Martedì le piogge, seppure a carattere irregolare, interesseranno molte zone di Molise, Puglia e Basilicata, mentre mercoledì è attesa una breva pausa, anche se con ancora il rischio di qualche acquazzone diurno in Appennino. Da giovedì poi instabilità in nuovo aumento stante la persistenza di correnti settentrionali.

LUNEDI': bel tempo al mattino ovunque, nel pomeriggio maggiori annuvolamenti sui rilievi Molisani con locali rovesci, più sole altrove. Temperature senza variazioni significative. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

MARTEDI': La coda di un fronte in allontanamento sui Balcani rinnova tempo a tratti instabile sul Molise con piogge sparse in graduale esaurimento da Est sino a tempo asciutto ovunque in serata. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Temperature in lieve flessione. Mare sino a mosso.

MERCOLEDI': l'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso.

GIOVEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul subappennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare da poco mosso a mosso.

