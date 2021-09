Meteo in Molise: nuvole, pioggia e temperature in calo nel fine settimana

Le previsioni degli esperti di 3B Meteo per i prossimi giorni

CAMPOBASSO/ ISERNIA. Nel corso dei prossimi giorni le nostre regioni di Sud-Est saranno esposte ad un flusso di correnti più umide e fresche di origine atlantica. Attesa dalla nuvolosità irregolare alternata a rasserenamenti. Le piogge, seppure a carattere irregolare, interesseranno il Molise. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. Maggiori spazi di sereno sul Sud-Est salvo annuvolamenti più consistenti sulle aree appenniniche molisane con rovesci pomeridiani. Temperature in diminuzione. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mare da mosso a poco mosso.

SABATO. Correnti umide atlantiche rinnoveranno della variabilità sul Sud-Est. Temperature in calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

DOMENICA. Prevalenza di bel tempo sul Sud-Est, specie lungo le coste. Nel pomeriggio locali annuvolamenti cumuliformi in sviluppo in prossimità dei rilievi potranno dar luogo a qualche rovescio sull'Appennino Molisano. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare da poco mosso a mosso.

