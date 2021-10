Meteo, in Molise la settimana inizia all'insegna dell'instabilità: attese nuvole e acquazzoni

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Il Molise sarà esposto ad un flusso di correnti più umide e fresche di origine atlantica. Attesa dalla nuvolosità irregolare alternata a rasserenamenti. Le piogge, seppure a carattere irregolare, interesseranno le aree appenniniche nelle ore centrali della giornata. Tendenza ad inizio di una fase più instabile e piovosa da metà della prossima settimana.

LUNEDI'. Più sole al mattino mentre nel pomeriggio le nubi aumenteranno sull'Appennino, ma senza fenomeni associati e in un contesto comunque mite e gradevole. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione.

MARTEDI'. Maggiore variabilità e qualche acquazzone sull'Appennino Molisano, a tratti anche temporaleschi. Piogge in estensione ai restanti settori con temporali a fine giornata. Temperature senza particolari variazioni. Venti moderati dai quadranti sud orientali. Mare mosso.

MERCOLEDI'. Graduale miglioramento a partire dal Molise. Temperature in calo. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Mare mosso.

