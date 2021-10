Meteo, persiste in Molise l’incursione fredda: temporali e schiarite

Aria fredda balcanica alimenterà ancora una depressione sull'Italia responsabile di maltempo al Sud e sulle regioni adriatiche con neve in Appennino, anche a quote basse. Aggiornamento 3Bmeteo.it

LUNEDI': nubi residue nella prima parte della giornata daranno luogo ancora a piogge e qualche temporale. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio-sera. Temperature in calo, venti moderati.

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile, con sole. Nello specifico, sul litorale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul subappennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli e mare da mosso a poco mosso.

MERCOLEDI': la pressione si rafforza determinando ampie schiarite, nonostante la giornata irregolarmente nuvolosa. Nello specifico, sui litorali nuvolosità in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; su subappennino e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti moderati e mare mosso.

