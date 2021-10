Temperature in picchiata e freddo: in Molise primo assaggio di inverno

Il maltempo accentua la presa sulle regioni adriatiche e sul Molise. Atteso un ulteriore calo delle temperature sulla costa e nelle zone interne. Nevicherà in montangna

CAMPOBASSO. Si va verso l’ulteriore calo delle temperature nei prossimi giorni in Molise a causa dell'irruzione fredda che già sta interessando il versante sul medio Adriatico.

Attualmente le temperature sono comprese lungo la costa tra 10 e 12°C, basse nelle zone interne con valori intorno 4-5°C già alla quota di 800m tanto che la neve cade in Appennino intorno ai 1200-1400m ma localmente nelle zone interne dei Sibillini anche a quote inferiori. Lo zero termico si attesa all'incirca sui 1700-1800m, un valore piuttosto basso per la seconda decade di ottobre.

Dopo un’estate trascorsa tra caldo record e siccità, la stagione autunnale iniziata da poco ha portato già essere un assaggio di inverno, con conseguenti rischi sulla salute delle persone più fragili, tra cui anziani e bambini.