Meteo, in Molise weekend più 'asciutto': temperature in rialzo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Seppur in graduale attenuazione, un flusso di correnti fredde in discesa dal Nord Europa permane attivo sull'Italia meridionale, alimentando condizioni di generale instabilità atmosferica. Nel corso della giornata di oggi la circolazione depressionaria ancora presente sullo Ionio apporterà nuvolosità irregolare in Molise, in un contesto freddo e piuttosto ventoso sotto la Tramontana. Seguirà un weekend discreto e nel complesso più asciutto, tra addensamenti a tratti compatti e fasi soleggiate. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

SABATO. Condizioni meteo nel complesso discrete sulle regioni meridionali. Sul Molise giornata caratterizzata da momenti soleggiati alternati a locali annuvolamenti di scarsa consistenza. Temperature in aumento. Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali. Mari da molto mossi a mossi.

DOMENICA. Nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta, a ridosso dell'Appennino e sul versante adriatico. Maggiori spazi di sereno sui restanti settori del Molise. Temperature in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti nordorientali. Mari poco mossi.

