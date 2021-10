Meteo, in Molise un fine settimana all'insegna della instabilità

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. L'alta pressione interessa ora leregioni del basso versante adriatico. Ne consegue una fase stabile anche se da domani, venerdì 22 ottobre, venti più umidi trasportano una nuvolosità parziale associata a qualche fenomeno in Molise. Da sabato tempo più instabile anche se non mancheranno fasi asciutte. Le temperature per via dei venti meridionali subiranno un aumento in vista di un calo a partire da sabato dal Molise. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. L'alta pressione si indebolisce consentendo l'ingresso di una moderata perturbazione. Sul Molise piogge e rovesci specie sul settore occidentale. Temperature stabili, venti moderati intorno SSE con mari mossi o molto mossi

SABATO. Condizioni di instabilità interessano il Molise con possibili precipitazioni alternate a pause asciutte e soleggiate. Temperature in lieve calo, ventilazione moderata di Scirocco sul Canale d'Otranto e sulle Ioniche ma in attenuazione, rotazione a NNE sul Molise.

DOMENICA. Irregolarmente nuvoloso con piogge sparse sul Molise. Temperature in calo. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mare mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!