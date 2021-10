Meteo in Molise, perturbazione in arrivo: tendenza al peggioramento

Le previsioni del tempo aggiornate da 3B Meteo

Un flusso di correnti umide di origine atlantica sospingerà una serie di perturbazioni in direzione del Mediterraneo e l'Italia. Una di queste transiterà tra Molise, Basilicata e Puglia tra l'1-2 Novembre riportando piogge a carattere sparso. I fenomeni risulteranno anche moderati su Basilicata tirrenica, rilievi Molisani e Puglia salentina, in genere deboli altrove. Il fronte sarà preceduto da correnti sostenute di Scirocco.

LUNEDI': peggioramento del tempo in serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Tendenza a cielo irregolarmente nuvoloso con piogge sparse sul Molise anche a carattere di rovescio sui rilievi. Temperature in aumento nei valori minimi in calo le massime. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; mare molto mosso.

MARTEDI': nubi sparse e piogge residue al mattino sul Sud-Est. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Temperature in calo. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; mare molto mosso.

MERCOLEDI': una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni di Sud-Est. Attese nubi irregolari e piogge sparse tra Molise, Basilicata e Puglia dal pomeriggio-sera. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; mare mosso.

