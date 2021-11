Meteo: in Molise ancora nuvole, pioggia e temperature in calo

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Il Molise risente di correnti umide sud orientali che rinnovano il passaggio frequente di corpi nuvolosi responsabili di rovesci e temporali. Dopo una relativa tregua un nuovo peggioramento è atteso nella giornata di lunedì per la formazione di un ciclone mediterraneo sullo Ionio. La sua risalita porterà dunque nuovo maltempo con piogge anche di moderata intensità. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Un nuovo peggioramento attende le regioni di Sud-Est. Sul Molise nuvolosità in aumento con delle piogge sparse dalla sera. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Venti in rinforzo da Scirocco, mari molto mossi.

MARTEDI'. Giornata ancora all'insegna del maltempo sul Molise per via del vortice mediterraneo in risalita. Si attendono piogge e rovesci sparsi un po' ovunque anche intensi. Temperature stabili, venti tra Levante e Scirocco moderati. Mari mossi o molto mossi.

MERCOLEDI'. La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Nello specifico sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.

GIOVEDI'. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico su litorali e subappennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare da poco mosso a mosso.

