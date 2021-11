Meteo, in Molise nuovo peggioramento: la settimana parte all’insegna del maltempo

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Il generale miglioramento di questo weekend per effetto di una breve rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale e l'afflusso di venti più secchi da N-NE ha ormai le ore contate. Si tratta infatti di una pausa temporanea con nuove perturbazioni atlantiche. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Giornata irregolarmente nuvolosa sulle nostre regioni di Sud-Est con piogge a carattere sparso. Temperature senza variazioni significative. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare mosso.

MARTEDI'. Irregolarmente nuvoloso con piogge a carattere sparso in Molise specie dal pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

MERCOLEDI'. Giornata caratterizzata da nubi irregolari. Addensamenti più frequenti sul Molise, con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Temperature senza variazioni significative. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare poco mosso.

GIOVEDI'. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a molto mosso.

