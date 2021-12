Nuova perturbazione sul Molise: si alternano piogge e schiarite

Le previsioni del tempo aggiornate a cura di 3BMeteo

Dopo le ampie schiarite di martedì, una nuova perturbazione interessa le regioni del Sud-Est dell'Italia: molte nubi ed associate precipitazioni investiranno la Basilicata tirrenica ed il Molise con piogge anche di moderata intensità. Temperature in calo soprattutto venerdì, allorquando giungeranno fredde correnti nord-occidentali.

VENERDI': giornata irregolarmente nuvolosa sul Molise con piogge e rovesci sparsi. Temperature in calo nei valori massimi. Venti moderati meridionali; mare da molto mosso a mosso;

SABATO: maggiori schiarite sul Sud-Est, ma si tratta di un miglioramento temporaneo perché già in serata un nuovo aumento della nuvolosità interesserà Basilicata tirrenica e Appennino Molisano con piogge sparse. Temperature in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico intorno a 1550 metri. Mare da molto mosso a mosso.

DOMENICA: giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso con piogge a carattere sparso. Temperature in calo, specie in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico intorno ai 2250 metri. Mare mosso.

