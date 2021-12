Meteo, correnti fredde raggiungono il Molise: temperature in calo e nevicate

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo



CAMPOBASSO/ISERNIA. Correnti in fredde in discesa dal Nord Atlantico entrano nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano favorendo la formazione di una nuova circolazione depressionaria. Ne conseguirà l'arrivo di una perturbazione che interesserà il Sud-Est anche nel corso di lunedì un generale abbassamento delle temperature. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse in Molise, a tratti anche a carattere temporalesco. Dalla sera con l'ulteriore calo delle temperature saranno possibili delle nevicate sul Molise dai 700-800 metri. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali. Zero termico nell'intorno di 1550 metri. Mare mosso.

MARTEDI'. Nuvolosità variabile con fenomeni più occasionali sul Molise con fiocchi di neve sull'Appennino a partire dai 700-900 metri di quota. Temperature in calo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 1200 metri. Mare molto mosso.

MERCOLEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 1600 metri. Mare da molto mosso a poco mosso.

GIOVEDI'. L'alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare da mosso a molto mosso.

