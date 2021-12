Meteo in Molise: nel fine settimana nubi, pioggia e qualche fiocco di neve

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Le regioni del Sud Est si trovano al limite dell'alta pressione; ne consegue una fase di variabilità con addensamenti anche compatti e possibilità per qualche goccia di pioggia. Nel fine settimana la coda di una perturbazione raggiungerà le nostre regioni portando un modesto peggioramento con qualche breve pioggia e fiocchi di neve sopra i 700 metri. Il tutto associato a venti forti di Grecale e Tramontana nonché da un temporaneo calo termico. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. Correnti fredde settentrionali favoriranno lo sviluppo di nubi irregolari in Molise con possibili locali e deboli precipitazioni. Temperature in calo, valori inferiori alle medie stagionali. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 2000 metri. Mare mosso.

SABATO. La coda di una veloce perturbazione in discesa dai Balcani raggiunge le nostre regioni portando un moderato aumento della in Molise. Sarà possibile qualche breve pioggia o acquazzone. Fiocchi di neve sui rilievi sopra i 600 metri. Calo termico. Venti forti intorno NE e NO con mari molto mossi.

DOMENICA. Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio. Venti moderati settentrionali. Zero termico nell'intorno di 850 metri. Mare molto mosso.

