Meteo, in Molise torna il bel tempo: sole e temperature in rialzo

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo



CAMPOBASSO/ISERNIA. Le regioni del Sud Est si trovano al limite dell'alta pressione. Tempo asciutto ma a tratti nuvoloso sul Molise. Dal punto di vista termico un parziale incremento delle temperature verrà registrato lunedì, seguito da un nuovo raffreddamento martedì. In vista delle festività natalizie è atteso un cambio di scenario con l'attivazione di un flusso di correnti più miti e umide di origine atlantica. Ne conseguirà una fase maggiormente nuvolosa e piovosa sui versanti tirrenici ma con temperature superiori alle medie stagionali, specie sulle aree adriatiche e ioniche. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI': dopo un avvio di giornata stabile e ben soleggiato, un nuovo impulso balcanico lambisce il basso versante adriatico, determinando un nuovo aumento della nuvolosità ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in rialzo. Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali. Mare mosso.

MARTEDI': condizioni meteorologiche tutto sommato discrete con momenti soleggiati alternati a qualche annuvolamento in Molise ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 1100 metri. Mare da molto mosso a mosso.

MERCOLEDI': tempo discreto sul Molise con momenti soleggiati alternati a qualche annuvolamento, più consistente sui settori appenninici ma senza fenomeni associati. Temperature in aumento sul versante Adriatico. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 1550 metri. Mare poco mosso.

GIOVEDI': la pressione si rafforza determinando ampi rasserenamenti in serata dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 1700 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!