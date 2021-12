Meteo, allerta gialla fino a Santo Stefano

Le previsioni riferiscono di precipitazioni anche a carattere di rovescio

CAMPOBASSO-ISERNIA. Feste i Natale sotto l’acqua in Molise e in altre cinque regioni, per le quali la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla.

Lo riferisce Tgcom24, spiegando come le zone più a rischio siano Lazio e Toscana, ma l’avviso di condizioni meteo avverse, valido per il giorno di oggi, 25 dicembre, e le successive 24-36 ore a partire dal mattino, riguarderà anche Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Molise.

Le previsioni parlano di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

