Meteo, in Molise ancora sole e temperature superiori alla media

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Il rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale apre una fase stabile anche sulle nostre regioni meridionali italiane. Primi giorni del 2022, caratterizzati da un contesto termico superiore alle medie climatiche, specie in montagna. Da segnalare solo la formazione di banchi di nebbia o nubi basse nelle vallate interne appenniniche e lungo la costa adriatica. La situazione potrebbe poi nuovamente cambiare dal 5-6 di gennaio, quando l'alta pressione si indebolirà lasciando spazio a un possibile peggioramento. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI': l'alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile e perlopiù soleggiato sul Molise, eccezion fatta per locali nubi basse o nebbie sul Termolese, in rapido diradamento diurno. Temperature ancora miti, comprese tra 15 e 20°C in pianura. Valori ben superiori alla norma in montagna con zero termico confinato oltre i 3500-3700 m di quota. Venti deboli, prevalentemente disposti dai quadranti occidentali. Mari poco mossi.

MARTEDI': si rinnovano condizioni anticicloniche ed una fase stabile sul Sud-Est. Da segnalare nottetempo ed al primo mattino nebbie o nubi basse sulla costa adriatica, valli interne appenniniche e in graduale sollevamento con il riscaldamento diurno. Temperature stazionarie. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3600 metri. Mare poco mosso.

MERCOLEDI': Sole alternato a velature a tratti compatte altrove ma senza fenomeni associati. Temperature in graduale diminuzione. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3350 metri. Mare mosso.

GIOVEDI': pressioni medio-alte interessano la regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul materano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 1600 metri. Mare mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!