Meteo, si attenua il maltempo in Molise: ma il clima resta freddo con forti raffiche di vento

CAMPOBASSO/ISERNIA. Meteo in Molise, da domani 11 gennaio si attenua il maltempo pur con ancora nubi irregolari e locali precipitazioni, ma vento molto forte da Nord con raffiche anche superiori ai 70-80km/h. Da mercoledì e nei giorni a seguire ancora variabilità a tratti a causa della persistenza di un flusso freddo dai Balcani. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

MARTEDI'. Ancora nubi diffuse in Molise ma la circolazione ciclonica fredda perde progressivamente forza. Residue precipitazioni in Molise ma in esaurimento entro sera. Lieve addolcimento termico a tutte le quote, ma clima comunque freddo in particolare su settori molisani. Attenzione al vento che soffierà forte o molto forte da Nord con raffiche di oltre 70-80km/h specie su Puglia adriatica. Mari molto mossi o anche agitati, possibili mareggiate sulle coste adriatiche.

MERCOLEDI'. L'alta pressione rimonta sul Centronord Italia mentre il basso versante adriatico rimane ancora esposto a fredde correnti dai Balcani. Nubi irregolari sul Molise, associate a locali precipitazioni. Non mancheranno anche locali aperture, specie nell'Isernino. Temperature in nuova flessione, clima freddo con fiocchi di neve fino a quote collinari sul Molise. Venti ancora forti da Nord, sebbene in parziale attenuazione rispetto al giorno precedente. Mari mossi o molto mossi, agitati al largo.

GIOVEDI'. Più sole sul Molise con maggiori schiarite anche altrove entro la serata. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 1050 metri. Mare da molto mosso a mosso.

