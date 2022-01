Meteo in Molise, l’anticiclone garantisce ancora tempo stabile e soleggiato

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Rapido miglioramento e l'inizio di un periodo più stabile e soleggiato con temperature in progressivo aumento, merito di un campo anticiclonico in rinforzo sul Mediterraneo. Maggiore variabilità nella giornata di lunedì, più sole ovunque martedì. Tendenza a graduale peggioramento a partire da giovedì prossimo con nuvolosità in aumento e prime possibili precipitazioni sui rilievi molisani. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI': giornata caratterizzata da schiarite alternate ad annuvolamenti in un regime di variabilità. Temperature in generale diminuzione. Venti moderati dai quadranti nordoccidentali. Mari poco mossi.

MARTEDI': l'alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati. Venti di Tramontana in progressivo rinforzo con raffiche >50 km/h lungo l'Adriatico. Mari: mossi.

MERCOLEDI': una bella giornata di sole interesserà le nostre regioni di Sud-Est con cielo sereno o poco nuvoloso in Molise. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mare da mosso a poco mosso.

GIOVEDI': Nello specifico sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 1400 metri. Mare poco mosso.

