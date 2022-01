Meteo in Molise, correnti fredde dai Balcani portano nubi e neve fino a bassa quota

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Tendenza a graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche con nuvolosità in aumento e prime possibili precipitazioni sui rilievi molisani. Da domani, venerdì 20 dicembre, si aprirà un periodo freddo e variabile con l'ingresso di correnti gelide in arrivo dai Balcani e rischio di rovesci sparsi, a tratti nevosi fino a quote basse. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI': peggioramento del tempo con graduale incremento delle nubi e precipitazioni da sparse a diffuse. In Molise si prevedono nubi basse e piogge o nevicate fino a quote collinari. Graduale miglioramento del tempo dalla sera. Temperature in calo, con clima freddo. Mare mosso.

SABATO: In Molise ci attende una giornata con nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Temperature in temporaneo lieve aumento. Mare molto mosso.

DOMENICA: in Molise la giornata inizierà con cieli da sereni a poco nuvolosi, mentre l'arrivo di una nuova perturbazione porterà un graduale incremento delle nubi con possibili precipitazioni principalmente sui settori orientali la sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!