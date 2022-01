Meteo in Molise: temperature polari e neve fino in collina, poi torna il sole

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Tendenza a graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche con nuvolosità in aumento e possibili precipitazioni sui rilievi molisani. Si apre infatti una breve fase all'insegna di l'ingresso di correnti molto fredde in arrivo dai Balcani e rischio di rovesci sparsi, a tratti nevosi fino a quote basse. Da martedì 25 gennaio, una nuova rimonta dell'alta pressione favorirà il ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato in Molise. La maggiore serenità del cielo e l'attenuazione dei venti favorirà un ulteriore abbassamento delle temperature, specie nei valori minimi, dando luogo alla formazione di ghiaccio nelle aree innevate e gelate anche a bassa quota nelle zone interne. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI': nubi su gran parte dei settori del Molise, con associate precipitazioni che tenderanno a concentrarsi nella prima parte del giorno, specie tra la notte e il mattino. Deboli nevicate fino a bassa quota sui rilievi. Temperature in sensibile calo. Venti moderati di Tramontana.

MARTEDI': pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico sul litorale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Zero termico nell'intorno di 650 metri. Mare mosso.

MERCOLEDI': l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sul litorale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 1450 metri. Mare da molto mosso a mosso.

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 1700 metri. Mare poco mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!