Meteo in Molise, cede l’alta pressione e torna la neve

Atteso per domani, lunedì 31 gennaio, un calo della pressione. Una perturbazione, seguita da aria più fredda artica, raggiungerà Puglia, Basilicata e Molise portando piogge e qualche temporale, delle nevicate fino a 600m ed un abbassamento delle temperature. La caratteristica sarà inoltre il vento forte con mari agitati. Mercoledì ancora si attarderà della variabilità con residui fenomeni, poi l'alta pressione porterà un miglioramento con temperature in aumento.

LUNEDI': In Molise ci attende una giornata con nubi in graduale aumento e piogge diffuse la sera. Venti moderati a tratti forti dai quadranti sud occidentali. Mare mosso.

MARTEDI': Peggioramento del tempo con cieli nuvolosi, piogge o rovesci diffusi. Locali nevicate dai 450m in Molise e Basilicata. Venti forti dai quadranti nord-orientali. Mare da molto mosso a agitato.

MERCOLEDI': la giornata parte bene con alta pressione che però cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con addensamenti nuvolosi e deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali; zero termico nell'intorno di 1450 metri. Mare da molto mosso a mosso.

