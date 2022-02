Meteo, l’alta pressione perde forza: in Molise piogge e temperature in calo

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. L'alta pressione che ha interessato nell'ultimo periodo le nostre regioni di Sud-Est tende a perdere gradualmente forza. Nel corso dei prossimi giorni è atteso un aumento delle nubi con ritorno di qualche precipitazione, specie nella giornata di lunedì. Inizio di settimana che sarà inoltre caratterizzato da un brusco abbassamento delle temperature e venti forti settentrionali. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI': locali nevicate oltre gli 800-900m sono attese la sera sul Molise. Venti molto intensi da Nord-ovest con raffiche fino ad 80-100 km/h sul Termolese. Mare Adriatico molto agitato.

MARTEDI': deciso miglioramento del tempo con nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati. Temperature in diminuzione a causa di un flusso freddo da nord. Venti forti da nord-ovest. Mare Adriatico molto agitato.

MERCOLEDI': condizioni anticicloniche garanzia di una giornata all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le aree del Molise. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 2500 metri. Mare mosso.

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali. Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mare poco mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!