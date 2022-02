Meteo in Molise, l'anticiclone regala sole e clima mite

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Miglioramento del tempo nel corso di giovedì grazie al rinforzo dell'anticiclone che aprirà una fase più stabile e mite in Molise. Ma ecco ne dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI': condizioni anticicloniche garantiscono il ritorno di una fase più stabile e soleggiata in Molise. Temperature in aumento su valori superiori alle medie stagionali. Venti deboli variabili. Mare da mosso a poco mosso.

SABATO: Cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mare da poco mosso a mosso.

DOMENICA: Sui litorali nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 2500 metri. Mare da poco mosso a mosso.

