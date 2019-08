Al via gli interventi sulla tratta ferroviaria, i viaggiatori scelgono il bus ma il mezzo ha un guasto

Disavventura per i pendolari o vacanzieri che hanno scelto l’autobus, solitamente puntuale, per evitare disagi in treno. Resta ‘spinoso’ il tema dei trasporti in regione. Lunedì a palazzo Vitale la presentazione del Piano della Mobilità

CAMPOBASSO. È scattata l’ora ‘x’. Al via oggi i lavori di riqualificazione della linea ferroviaria Cassino-Colleferro, con la predisposizione di autobus sostitutivi per la percorrenza della tratta da parte di FS. Prevedibili i disagi per i passeggeri che, anche dal Molise, cercano di raggiungere la capitale via treno.

Numerose, dunque, le persone che, onde evitare inconvenienti di sorta, si sono riversate direttamente su altri mezzi, scegliendo ad esempio il trasporto pubblico su gomma, che, nella gran parte dei casi, fornisce un servizio puntuale rispetto a quello su ferro.

Ma, in virtù dell’ormai arcinota e immarcescibile legge di Murphy, il primo problema si è prontamente verificato. Ed è stato riportato, con puntualità, dal gruppo Facebook il Binario 20 Bis, testimone delle ‘sciagure’ dei pendolari molisani.

“Il bus delle 11.30 si è rotto per strada – si legge in un post - e ora i passeggeri sono fermi in autogrill in attesa che arrivi il bus sostitutivo del bus preso al posto del treno”.

Situazione risoltasi nel giro di un'ora, ma indicativa di come non vi sia pace per i viaggiatori di questa terra che, giorno dopo giorno, segnalano criticità su criticità, con episodi talvolta al limite dell’assurdo, specie se si tratta di treni.

L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato giovedì 1 agosto, quando “il Regionale 2363 partito da Campobasso alle 12:32 e diretto a Roma Tiburtina ha percorso il tratto tra Isernia e Venafro (circa 20 chilometri) in 85 minuti”. E solo qualche giorno prima, il 27 luglio, per rientrare dalla Capitale al Molise in molti hanno viaggiato seduti a terra, causa sovraffollamento del convoglio.

Urgono, ormai da tempo, interventi seri nel settore. E probabilmente qualche nuova risposta potrà giungere il prossimo lunedì 5 agosto quando, nella Sala Parlamentino di Palazzo Vitale a Campobasso, la Regione presenterà il piano esecutivo per l’elaborazione del Piano dei Trasporti e della Mobilità.

