Festa di Sant’Antonio, a Isernia si rinnova il rito della processione con i cavalli bardati

Pronto il programma delle celebrazioni di giovedì 13 giugno e l’itinerario del corteo religioso che partirà dalla chiesa di San Francesco

ISERNIA. E’ uno degli eventi religiosi più attesi e anche quest’anno a Isernia è tutto pronto per le celebrazioni in onore di Sant’Antonio di Padova. Giovedì 13 giugno, dopo la messa solenne delle ore 18, che si concluderà con la benedizione dei bambini e la distribuzione del pane antoniano, avrà luogo la caratteristica processione con i cavalli bardati a festa.

Il corteo religioso partirà dalla Chiesa di san Francesco e percorrerà il seguente itinerario: piazza Marconi, corso Marcelli, piazza Celestino V, piazza Carducci, via d’Apollonio, via Kennedy, via Giovanni XXIII, via Formichelli, via Sicilia, via Molise, piazza D’Uva, via Testa, via Veneziale, via Umbria, corso Risorgimento, via Ponzio, via Lorusso, piazza Carducci, piazza Celestino V, vicoli del Codacchio, piazza Sanfelice, corso Marcelli, piazza Trento e Trieste, vico Marilli, largo Sant’Angelo, corso Marcelli, largo Cappuccini, corso Marcelli, piazza Marconi, rientro nella Chiesa di san Francesco.

La Polizia Municipale avverte che, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo processionale, ci saranno alcune limitazioni alla circolazione stradale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale