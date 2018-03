Centrosinistra, partita riaperta: Carlo Veneziale candidato governatore

Passo indietro di Frattura e Ruta: ritrovata la sintesi sul nome dell'assessore isernino

CAMPOBASSO. Elezioni Regionali, Pd e Molise 2.0 hanno trovato l’accordo sulla candidatura di Carlo Veneziale alla presidenza della Regione. L’ipotesi, già lanciata nella giornata di ieri e che sembrava essersi arenata, è stata riproposta oggi, come ultimo tentativo di trovare la sintesi nel centrosinistra.

E alla fine la sintesi è stata trovata. In zona Cesarini. Con la comunicazione ufficiale affidata a una stringata nota della segreteria dem: "Il candidato unitario del centrosinistra alla presidenza della Regione Molise alle prossime Elezioni Regionali è Carlo Veneziale".

A consentire l’accordo il passo indietro del governatore Paolo di Laura Frattura, fatto in nome dell’unità della coalizione e il “passo di fianco” del leader di Molise 2.0 Roberto Ruta, che aveva auspicato “unità nella discontinuità”. Obiettivo che alla fine è stato raggiunto.

Al via ora le procedure per la presentazione delle liste, che potranno essere consegnate a partire da domani nella Corte d’Appello del Tribunale di Campobasso. Intanto gli aspiranti governatori del Molise, dopo il colpo di scena di oggi scendono a quattro: Andrea Greco (M5s), Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (centrosinistra) e Michele Marone (Energie per il Molise). Salvo intese dell’ultima ora tra Toma e Marone. L'ultima sorpresa potrebbe essere questa.

Il nome dell'assessore isernino era stato lanciato per primo, in esclusiva, da isNews, già lo scorso 8 marzo: quando il centrosinistra aveva tirato nuovamente in ballo Tonino Di Pietro, senza tuttavia riuscire a convincerlo.

