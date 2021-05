Il Molise che piace, la spiaggia di Termoli tra le 50 più belle d’Italia

Secondo la classifica ‘Dove’, contenuta nell’inserto viaggi del ‘Corriere della sera’. Il riconoscimento proprio mentre si spera in un piccolo boom turistico per la regione

TERMOLI. La spiaggia di Sant’Antonio di Termoli tra le 50 più belle d’Italia. Il Corriere della sera promuove il mare molisano e inserisce la città tra le località da visitare. In quella che potrebbe essere un’estate all’insegna del Molise, che sta crescendo a fini turistici.

Nell’inserto viaggi ‘Dove’ ecco allora che la spiaggia di Termoli viene inserita al 31° posto, insieme a località esclusive o super turistiche, dalla Sardegna, alla Sicilia, alle splendide isole del Bel Paese.

“E’ la spiaggia per eccellenza dei termolese – questo il racconto del Corriere della Sera - E, per questo, in piena estate sempre un po' affollata. Ma arrivare presto per trovare posto è una fatica che viene presto ripagata dal panorama. Sullo sfondo, infatti, troneggia il Castello Svevo, risalente al XIII secolo, in tutta la sua austerità. E se la sera ci si perde dentro le mura, tra mercatini, concerti e mostre, di giorno ci si rilassa in una delle spiagge più belle d'Italia, dalla sabbia fine e i fondali bassi. Non mancano gli stabilimenti, per chi cerca la comodità. Una curiosità: per tantissimi anni si è pensato che la "rotonda sul mare" che ispirò Fred Bongusto per l'omonima canzone fosse proprio in queste acque, essendo il cantante originario di Termoli. Nel 2006, la rivelazione: si trovava a Senigallia”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!