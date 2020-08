Salvini shock: "Denuncerò il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina"

“Io andrò a processo a ottobre perché ho bloccato gli sbarchi, in queste ore stanno sbarcando centinaia di persone in Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna: non se ne può più” ha dichiarato il leader leghista a Bari dove è in tour elettorale. Salvini ha promesso anche “una mozione di sfiducia contro il ministro della scuola, perché non è possibile che a 15 giorni dalla riapertura non si sa come, dove e quando ricominciare”

“Denunceremo l'attuale governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina”. Lo ha dichiarato il leader leghista Matteo Salvini durante un incontro per la presentazione dei candidati al Consiglio regionale pugliese in vista delle prossime elezioni regionali. Le sue affermazioni sono state riprese da Antonio Palma per Fanpage. “Io andrò – ha spiegato Salvini - andrò a processo a ottobre perché ho bloccato gli sbarchi, in queste ore stanno sbarcando centinaia di persone in Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna: non se ne può più” ha aggiunto l’ex ministro dell’interno davanti ai suoi sostenitori a cui ha processo, tra le altre cose, anche “una mozione di sfiducia contro il ministro della scuola, perché non è possibile che a 15 giorni dalla riapertura non si sa come, dove e quando ricominciare”.

Il riferimento di Salvini è al caso della nave della Ong Open Arms per il quale nel luglio scorso l’aula del Senato ha deciso di mandarlo a processo. Il leader della Lega deve rispondere dei reati di sequestro di persona plurimo aggravato e rifiuto di atti d'ufficio, per aver trattenuto per 19 giorni 164 migranti in mare, a bordo della nave della Ong spagnola a cui è stato vietato di attraccare dall’allora Ministro dell’interno. “Ho fatto il Ministro dell'Interno promettendo agli italiani che avrei fatto di tutto per combattere droga, mafia e immigrazione clandestina, in un anno i numeri dicono cosa sono riuscita a fare: mese di luglio dell'anno scorso mille sbarchi, mese di luglio di quest'anno siamo a quota 6 mila. Questo comporta un processo? Chi se ne frega, andrò a processo. In quell'Aula dirò ‘signor giudice, ho difeso l'Italia e gli italiani" aveva commentato all’epoca Salvini.

Intanto per le persone sbarcate in Sicilia "dai primi di agosto è stato introdotto obbligatoriamente l'esame rinofaringeo, con una valutazione immediata del prelievo". Fin da maggio, al termine del lockdown, i trasferimenti di migranti verso altre regioni italiane però son stati intensificati proprio per alleggerire la situazione della Sicilia che sopporta flussi di arrivi ben superiori alle altre zone del Paese.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!