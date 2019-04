Vetrina nazionale per il Museo delle Guerre Mondiali: arriva il Ministro della Difesa

Domani Elisabetta Trenta ospite a Rocchetta al Volturno per l'evento storico militare organizzato dalla struttura museale in collaborazione con il senatore Fabrizio Ortis

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Settantacinque anni dalla rinascita dell'Esercito Italiano: una data storica, quella del 6 aprile, che sarà celebrata a Rocchetta al Volturno presso il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali. Un evento che vedrà la presenza del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che interverrà al convegno storico-militare a tema “Monte Marrone 1944“

Il convegno, in programma a partire delle ore 10, vedrà la presenza di illustri relatori quali l'avvocato e presidente dell'associazione Storico Culturale 1943/1944 Duilio Vigliotti, i professori dell’Università del Molise Giuseppe Pardini e Matteo Luigi Napolitano, il professor Virginio Ilari della Società Italiana di Storia Militare e il tenente colonnello Emilio Tirone dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Il saluto istituzionale sarà curato dal sindaco di Rocchetta Teodoro Santilli, mentre invece a concludere la parola passerà al ministro Trenta. È previsto anche un piccolo intervento musicale dei Patrios, noto gruppo ‘nativo’ del paese nella valle del Volturno.

Il senatore Fabrizio Ortis, portavoce a Palazzo Madama del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Difesa, anch’esso relatore per la giornata, ha supportato l’organizzazione dell’evento. “Il museo è vanto per l’intero territorio regionale e per questo il convegno per i 75 anni della rinascita dell’Esercito Italiano ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica”, ha spiegato.

