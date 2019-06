Impiego più efficiente dei dipendenti comunali, ‘Isernia migliore’ porta la questione in Consiglio

Il gruppo consiliare chiede una modifica del Codice di comportamento del personale per una “migliore realizzazione dei servizi istituzionali e per il conseguimento di una più economica gestione delle risorse”

ISERNIA. Annunciata in assise civica a palazzo San Francesco la presentazione di una mozione relativa all’utilizzo del personale del Comune di Isernia, finalizzata ad una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e al conseguimento di una più economica gestione delle risorse.

A portare l’argomento in agenda è stato il gruppo di ‘Isernia migliore’, con relazione di Andrea Galasso. La mozione, nello specifico, riguarda la possibilità di impiegare personale municipale, inquadrato a tempo pieno, da parte di altre pubbliche amministrazioni per le 12 ore eccedenti le 36 ore di servizio presso il Comune di appartenenza. Possibilità contemplata dall’articolo 14 del Contratto collettivo nazionale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, mediante convenzione tra l’Ente d’appartenenza e quello per il quale si andrebbe ad espletare il servizio e previo assenso dei lavoratori. Si tratterebbe di un’opportunità per il lavoratore che intende arricchirsi professionalmente e personalmente; ma anche di un vantaggio per tutti i piccoli enti locali che necessitano di personale e che però non hanno le risorse per espletare un bando d’assunzione.

Dal momento che però il Codice di comportamento del personale del Comune di Isernia non prevede il cosiddetto ‘scavalco condiviso e d’eccedenza’, il gruppo consiliare guidato da Galasso ha presentato l’ordine del giorno per chiedere al sindaco e giunta di attivarsi con urgenza a modificare il testo. Il tema approderà verosimilmente all’attenzione della prossima seduta del Consiglio.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale