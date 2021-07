Vaccini anti-Covid, somministrate in Molise altre 2.826 dosi

Prosegue la campagna di immunizzazione in regione. Il report giornaliero diffuso dall’Asrem

CAMPOBASSO. Avanti tutta con la campagna vaccinale anti-Covid in Molise, specie con l’incombere delle varianti del virus, tra cui la Delta che ad oggi sembra essere prevalente in regione.

Ed ecco che nella giornata odierna sono state somministrare altre 2.826 dosi di vaccino, per un totale 327.167.

Gran parte della popolazione ha ricevuto il siero Pfizer (230.192 dosi), poi Astrazeneca (60.203), quindi Moderna (31.366), infine Janssen (5.404).

Rispetto alle dosi consegnate, l’attività di immunizzazione in regione si attesta al 94,93%.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!