Lo chiamavano il nuovo Cassano, adesso Pizzutelli è un giocatore del Campobasso

Il centrocampista barese ha firmato oggi l’accordo con il Club rossoblù ed è pronto a divertire la piazza

CAMPOBASSO. Dopo Damiano Menna arriva il secondo acquisto in casa Campobasso che, dopo aver concluso l’assestamento interno, si può adesso dedicate esclusivamente al mercato dei giocatori. Proprio questo pomeriggio arriva l’ufficialità dell’arrivo in rossoblù del centrocampista Federico Pizzutelli, centrocampista barese classe 1995. Frutto del settore giovanile dell’A.S. Bari

Pizzutelli ha fatto le fortune di squadre come Bisceglie, Potenza, Vastese, Milano City e Roccella. Importante la sua stagione in serie C con le maglie di Turris e Savoia. Conosce molto bene il Molise avendo militato nel campionato 2012/2013 con la maglia dell’Olympia Agnonese. “Ho scelto Campobasso senza esitare un secondo – le prime parole di Pizzutelli da calciatore rossoblù – mi è bastata una telefonata per farmi capire l’importanza della piazza e dei suoi prossimi obiettivi. Sono qui per vincere. Spero di vedere tanti tifosi allo stadio a sostenerci sapendo che tutto dipende da noi”.

