'Dimenticano' l’auto in divieto, carneficina in centro: multe e rimozioni per ‘La marcia dei Misteri’

Il Comune di Campobasso ha reso noto con una ordinanza il percorso della stracittadina e di conseguenze le aree inibite al transito e alla sosta. Nulla da fare: in viale del Castello oltre una decina di vetture rimaste parcheggiate

CAMPOBASSO. Una vera e propria carneficina quella che si sta consumando nel centro storico del capoluogo: vigili urbani e carroattrezzi al lavoro per multare e rimuovere le auto lasciate in sosta dai proprietari ‘distratti’ visto che il segnale di divieto era ben visibile fin da venerdì.

Per consentire il passaggio delle centinaia di partecipanti a ‘La Marcia dei Misteri’, l’amministrazione comunale ha emanato e reso nota una opposita ordinanza con la quale ha inibito il transito e la sosta in numerose arterie cittadine fin dalle 7 di oggi, domenica mattina. Sotto i tergicristalli delle auto, sono comparsi anche dei promemoria arancioni per ricordare di non parcheggiare.

Come accade puntualmente, visto che non è la prima volta che le ordinanze vengono ‘dimenticate’, molte auto sono rimaste parcheggiate lì dove non avrebbero potuto essere. E così questa mattina è scattata l’operazione rimozione che di certo rovinerà la domenica a parecchi campobassani.

