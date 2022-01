Maxi truffa delle mascherine in Molise: imprenditore a processo

Federfarma Molise si è costituita parte civile. Nel giugno 2020 la Guardia di Finanza sequestrò 25mila Ffp2 con certificazioni false e marchio CE contraffatto

CAMPOBASSO. Sarà processato l'imprenditore di Udine finito al centro dell'inchiesta 'Mascarot' della Guardia di Finanza di Termoli che, nel giugno del 2020 portò al sequestro di 25mila mascherine Ffp2 con certificazioni false e marchio CE contraffatto.

La prima udienza del processo che si terrà in Tribunale a Larino è fissata per il mese di aprile e parte civile nel procedimento sarà Federfarma Molise, assistita dall'avvocato di Campobasso Fabio Albino.

Le indagini partirono a seguito di controlli in alcuni negozi del Basso Molise per verificare il prezzo al dettaglio delle mascherine,

Venne scoperta così una mega frode in commercio messa in atto da una società con sede in provincia di Udine. I finanzieri eseguirono ispezioni tra i distributori in provincia di Pescara e Napoli che avevano rifornito i punti vendita oggetto delle prime verifiche per poi giungere all'importatore italiano.

Le indagini hanno dimostrato che l'uomo importò dalla Cina dispositivi di protezione individuali Kn95 - Ffp2, commercializzandoli, senza avvalersi della procedura in deroga, con marcatura 'CE', rivelatasi falsa.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!