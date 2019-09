La San Giovanni Bosco riceve i finanziamenti per il Pon sull’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico

Sono quattro i moduli che scandiscono il percorso formativo

di Marilena Ferrante

ISERNIA. Dopo il finanziamento del PON candidatura N. 3777 1953 del 21/07/2017_ FSE Competenze di base dei Fondi Strutturali europei, l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco si attribuisce il finanziamento dei Fondi strutturali europei per il PON candidatura N. 1000727 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

Il Progetto 'Arte e Storia Intorno a Noi - Alla scoperta di antiche dimore: I Palazzi del Centro Storico' è concepito come un itinerario alla scoperta della parte residenziale antica del centro storico, la più ricca e interessante, in termini storici, architettonici e sociali, nell'ottica dicotomica di conoscenza e divulgazione che vede protagonisti assoluti i nostri alunni della scuola secondaria di primo grado.

Quattro i moduli che scandiscono il percorso formativo.

Il primo, 'Antichi Esterni: Storia e Architettura Antichi Esterni: Storia e Architettura', autonomo nello svolgimento delle attività e nell'elaborazione dei prodotti finali, dedicato ad allievi delle classi terze, introduce e struttura i moduli successivi. Lo stesso è articolato in attività dedicate a singoli e/o a gruppi ed si sviluppa in 12 fasi sequenziali.

Il modulo prevede dei prodotti finali di utilità, i calendari e l’audioguida. I primi destinati ad arricchire il periodo natalizio solitamente cospicuo di eventi e vissuto in maniera molto partecipata nonché a costituire un interessante oggetto di scambio nei gemellaggi ed eventi vari. L’audioguida invece sarà utilizzata in occasione della visita guidata da effettuare, nel modulo n. 3 con gli studenti delle prime classi nonché come mezzo divulgativo con utenti di vario tipo (turisti, scolaresche, familiari, cittadini in genere, etc.) Come traguardo conclusivo del modulo quindi è prevista la produzione di due tipologie di calendari, uno da tavolo e uno da muro, già sperimentata nello scorso anno scolastico. L'esperienza precedente infatti ha insegnato come il calendario a tema, sulle bellezze della nostra città, si sia rivelato utile sia come elemento di dialogo tra la scuola ed il contesto territoriale sia come prodotto divulgativo anche al di là dei confini territoriali e nazionali promuovendo la convivialità e la divulgazione anche in ambito Erasmus. Inoltre è prevista la preparazione di una visita guidata nel centro storico della città, condotta proprio dagli allievi della classe terza, che rivestiranno la funzione di tutor nei confronti degli alunni di prima e parimenti si misureranno con lo svolgimento di un compito reale che li vedrà protagonisti in prima persona in veste di guide turistiche. La visita guidata, preparata in questa sede dagli allievi delle terze classi verrà attuata durante il modulo n. 3, in presenza dell’esperto e sarà funzionale ad esso. Questa sarà l’occasione giusta per condividere anche l’audioguida prodotta durante lo svolgimento del modulo.

Il secondo modulo, 'Antichi Interni: Architetture e Paesaggi', è dedicato agli allievi delle classi seconde e collocandosi tra due moduli compiuti, costituisce il naturale raccordo completando attività già intraprese nel modulo n. 1 ed anticipando materiali e contenuti utili poi al modulo n. 3. Al contempo, il secondo modulo realizza nuove attività con produzione di Brochure dedicate ai 12 palazzi presi in esame dal progetto ed elaborazione di e-Book sull'argomento trattato. Questi prodotti, come già previsto nel primo modulo, saranno condivisi e divulgati a livello di territorio, in ambito scolastico come pure in ambito turistico e sociale, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale così anche da incentivare lo sviluppo della cultura poiché è anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si definisce il diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale. La complessità del lavoro e la copiosità dei risultati attesi è affrontata e risolta attraverso il lavoro svolto in modalità di minigruppi e in alcuni momenti con il lavoro in parallelo di più gruppi, diversamente costituiti, secondo prassi già adottate nel modulo n. 1. Questa modalità garantisce lo sviluppo di più aspetti contemporaneamente prevedendo sempre ed in ogni caso i momenti di condivisione e scambio.

Il terzo modulo, 'Passeggiata alla Scoperta delle Antiche Dimore', diventa un percorso finalizzato alla conoscenza, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale locale, con l’obiettivo di costruire, insieme agli alunni, un itinerario di scoperta dello stretto legame tra le testimonianze del passato e il territorio che le conserva. Ciò vuol dire anche rafforzare l’identità storico-culturale (locale) degli allievi ed educarli alla cittadinanza attiva. L’attività è indirizzata agli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di I grado. L’intervento didattico, poiché ideato nell’ambito del Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” – “Arte e storia intorno a noi - Alla scoperta di antiche dimore: i palazzi del centro storico”, è mirato principalmente allo sviluppo della competenza consapevolezza ed espressione culturale e delle competenze di base in Scienze e Tecnologia – Geografia parimenti, in base al percorso proposto, al potenziamento delle competenze sociali e civiche e della comunicazione nella madrelingua, ma le attività in esso comprese si estenderanno allo sviluppo di altre competenze chiave: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenza digitale. L’attività ha il suo nucleo centrale nella realizzazione di un gioco didattico sui palazzi d’epoca della città di Isernia, che sarà poi ambientato nel centro storico cittadino e coinvolgerà gli ideatori e i loro genitori e, in un secondo momento, gli alunni delle future classi prime (compito autentico).

Il quarto modulo, 'Cultura e Storia Condivise: Architetture e Vedute delle Residenze di Pregio del Centro Storico di Isernia', dedicato nuovamente agli allievi delle classi seconde, costituisce l’epilogo naturale e dovuto del progetto presentato, dal momento che concretizza la valorizzazione dei prodotti realizzati e realizza “la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio” seppure per una sua porzione, contribuendo a definire “quel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale” volendo citare, alla stregua dell'Avviso stesso, la Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948). L’obiettivo voluto e perseguito è dunque la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura, recepito dall’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018) promosso da Commissione e Consiglio Europeo, nella consapevolezza del valore del patrimonio culturale sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. Ed il tutto è tanto più efficace e rilevante proprio in quanto veicolato attraverso l’azione delle nuove generazioni rappresentate dai nostri allievi resi consapevoli del fatto che la conoscenza e l’uso del patrimonio concretizza il diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Sarà quindi l’attività di allestimento di una mostra con la progettazione del relativo catalogo a dare la giusta visibilità ai molteplici prodotti creati nei tre moduli precedenti da allievi delle classi prime, seconde e terze.

Nella prospettiva dello scambio e l’osmosi del territorio, si prevedono accordi di partenariato con la Provincia di Isernia, Polo Museale, Soprindentenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, Università degli Studi del Molise , gallerie d’arte, associazioni di lettura.

