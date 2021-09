Tintilia Noir, torna la rassegna letteraria ideata dal creativo Mirko Addesa

Lunedì il primo di tre appuntamenti dedicati alla letteratura del giallo. All’auditorium Gil ospite Sara Bilotti.

Mirko Addesa torna con il suo ‘Tintilia Noir’. L’apprezzato creativo campobassano ripropone (è la terza edizione) il suo format dedicato alla letteratura del giallo e del noir di cui lui è parte integrande a livello nazionale.



Si parte lunedì 6 settembre all’auditorium della Fondazione Molise Cultura, ente che produce la rassegna, in via Milano (ore 18.30) dovè sarà ospite la scrittrice Sarà Bilotti, nota per la fortunata trilogia noir erotica "L'oltraggio", "La colpa" e "Il perdono". La scrittrice è anche una dei cinquanta autori del grande successo "Napoli nessuna e centomila" e lunedì dialogherà con Miriam Sassani.

Il secondo appuntamento di ‘Tintilia Noir’ è in programma mercoledì 8 settembre sempre alle 18.30 nello stesso auditrium dove saranno presenti le due gialliste Piera Carlomagno e Livia Sambrotta, quest'ultima vincitrice del Premio Selezione Bancarella, fra i più noti ed importanti premi letterari italiani. Le due scrittrici dialogheranno con Adele Fraracci e Simonetta Tassinari, brillanti interpreti della cultura cittadina. L'ingresso ai due eventi è gratuito, è necessaria la prenotazione obbligatoria su livetiket.it. Il giorno dell’evento, sia lunedì che mercoledì, la biglietteria sarà aperta dalle 17. All’ingresso, occorrerà esser muniti di green pass.