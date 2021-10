Droga, la prevenzione parte dalle scuole. Premiati i migliori cortometraggi degli studenti

Nell’ambito del concorso promosso da Ordine degli avvocati della provincia di Campobasso, Procura e Ufficio scolastico regionale

CAMPOBASSO. ‘Molis3SenzaSostanzeStupefacenti’, la prevenzione parte dalle scuole. Premiati questa mattina all’Auditorium Gil di Campobaso gli studenti autori dei migliori cortometraggi, realizzati nell’ambito del concorso promosso dall’Ordine degli Avvocati della provincia di Campobasso, da Procura della Repubblica e Ufficio Scolastico Regionale e rivolto agli studenti delle classi III delle scuole secondarie di I grado e agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Campobasso, per l’anno scolastico 2020/2021.

Lo scopo del concorso è stato quello di sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e ad un impegno sociale verso la comunità, come attori principali nella battaglia per la prevenzione delle tossicodipendenze. Gli alunni sono stati invitati a realizzare dei cortometraggi in cui raccontare la loro visione del fenomeno delle tossicodipendenze. Lo scorso 18 ottobre, nella sala riunioni dell’Ufficio Scolastico del Molise a Campobasso, si è riunita l’apposita Commissione del Concorso che ha valutato i 17 cortometraggi partecipanti, dai quali sono stati selezionati i video finalisti che saranno, poi, proiettati durante la cerimonia di premiazione.

Questa mattina la scelta dei migliori tre lavori video, in una cerimonia alla quale hanno partecipato circa 200 alunni e che è stata allietata da alcuni brani musicali, eseguiti dagli studenti del Liceo Musicale ‘Galanti’ di Campobasso.

