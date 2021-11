La video arte in Molise tra qualità e sperimentazione

Nell’ultima giornata dell’About The Future Festival l’interessante proiezione di numerose opere di registi molisani.

Una mappatura non edita e molto interessante per fare il punto della situazione sulle produzioni di video-arte in Molise. Questa in sostanza l’operazione dell’About The Future Festival nell’ultima giornata di programmazione. L’happening ideato dal molisano Luca Basilico, e promosso tra gli altri dalla Fondazione Molise Cultura, si è concluso domenica pomeriggio con la presentazione e visione di numerosi video realizzati da registi molisani e grandi appassionati del genere.

Questi gli artisti selezionati da Tommaso Evangelista, critico d’arte molisano e curatore di museo presso Camusac, Cassino Museo Arte: Michele Boccamazzo, Paolo Borrelli, Cristiana Califano, Andrea Cianchetta , Fausto Colavecchia, Azzurra De Gregorio, Gianmaria Victor De Lisio, Angela Di Tomaso, Ianua, Cinzia Laurelli, Nicola Macolino, Lucia Magnifico, Luca Manes, Michele Mariano, Caterina Notte, Antonio Pallotta, Luca Pop, Michele Porsia, Luciano Sozio, Ivana Volpe.

Sul palco hanno parlato in quattro: Luca Manes, regista e montatore operativo a Roma, tra l’altro curatore di un workshop del Festival, Antonio Pallotta, Ivana Volpe e Michele Porsia. I registi hanno presentato i loro lavori e raccontato la genesi degli stessi.

La proiezione complessiva è durata un’ora e venti minuti ed è stata preceduta dall’intervento di Enrico Tommaselli, Direttore del Festival Magmart, il quale ha presentato una sorta di atlante dei Festival mondiali di video-arte.

Molto buona la qualità delle opere molisane: alcuni lavori hanno fondato l’opera su una performance video documentata, altri hanno prediletto l’uso della tecnologia digitale. Tanto da vedere e sperimentare in una serata a metà tra il presente e il futuro, che ha concluso il bellezza il Festival che si era ‘acceso’ il sabato sera con la performance finale di Hiver (sonorizzazione) + Patty Rubber (visuals UK). Uno spettacolo audio-visivo composto dalle musiche prodotte e mixate dal gruppo Hiver con le immagini mixate dal vivo di Patty Rubber e Leon Trimble (special guest from UK) in collaborazione con LPM. Qui la foto. mcav