Politiche, tra esperienza e giovani promesse Civica Popolare presenta la squadra

A Isernia i candidati hanno incontrato la stampa lanciando le proprie proposte, incentrate su infrastrutture, sanità e welfare sociale. Grande attenzione e forti aspettative per la new entry Giovanna Palermo Di Meo. Annunciato l'arrivo della ministra Lorenzin in Molise

ISERNIA. Civica popolare schiera la squadra in campo per le Politiche. “Una squadra competente e ben composta”: l’ha definita il leader molisano del movimento Pierpaolo Nagni che ha aperto stamani, presso l’Hotel Europa di Isernia, la conferenza stampa di presentazione dei candidati.

“Supportiamo l’elezione degli esponenti del Pd con forze di esperienza e forze giovani - ha proseguito l’assessore regionale - che hanno deciso di mettere la propria professionalità a servizio della politica e dei cittadini. E che in questa tornata elettorale potrebbero dire la loro. Alfredo D’Ambrosio è un politico di lungo corso in grado di contribuire fattivamente alla campagna elettorale prima e all’azione di governo poi. Salvatore Colagiovanni è un assessore di spicco nel capoluogo di Regione, molto apprezzato per le sue qualità. Giovanna Palermo Di Meo è una giovane professionista pronta a prestare le sue competenze alla politica”.

Ed ecco che a rompere gli indugi è l’ex senatore Alfredo D’Ambrosio, che in realtà non ha bisogno di presentazioni. Subito lancia la sua frecciatina: “La campagna elettorale in atto – dice con il classico aplomb – è molto strana: fatta di troppe chiacchiere e voce grossa, ma lontana dai problemi della gente. Io metto, invece, la mia esperienza al servizio del Molise e dei cittadini”.

È quindi la volta di Salvatore Colagiovanni che esordisce segnando una precisa linea elettorale: “Parleremo poco delle controparti – afferma – e ci concentreremo invece sulle nostre proposte, incentrate in particolar modo sui temi delle infrastrutture e della sanità. Sono onorato di far parte di questa squadra e di questo progetto politico, convinto sia solo l’inizio di un percorso che ci condurrà a far valere le ragioni del Molise anche a Roma. Daremo un importante contributo alla coalizione - prosegue – perché da anni lottiamo per il territorio e per il suo rilancio. Il ministro Lorenzin verrà certamente in Molise – conclude – ma solo per la chiusura di campagna elettorale”.

Parola infine alla new entry Giovanna Palermo Di Meo, professionista stimata che ha deciso di prestare le sue competenze, appunto, alla politica come valore aggiunto. Il suo un intervento preciso e determinato, nelle intenzioni e negli obiettivi, naturalmente aperto con una presentazione e con i ringraziamenti a quanti hanno scommesso su di lei.

“Ringrazio tutti, in particolare l’assessore Nagni – dichiara – Sono molto felice di far parte di un gruppo affiatato e preparato e di poter dare un contributo alla lista Civica Popolare. Sono una professionista desiderosa di mettermi a disposizione della collettività e chiedo sostegno a tutti quanti desiderino far valere le esigenze di questo territorio. Io sono pronta a farlo, sia direttamente che tramite i membri di quest’ottima squadra con i quali condivido un importante percorso. Ho scelto di scendere in campo – prosegue - per dare voce alla gente; a tutte le persone che ho avuto modo di incontrare e ascoltare nella mia attività. Ho lavorato, infatti, per l'area di crisi al fianco delle persone e ora porto quest’esperienza in politica. Il nostro – ancora la giovane professionista – è un programma di rilancio del Paese, che passa per il sociale innanzitutto: puntiamo ad un nuovo welfare di comunità; a integrare servizi sociali e sanità per un modello di organizzazione dei beni comuni che funzioni. Civica popolare – chiosa – è certamente un’opportunità per il Molise e per l’Italia”.

