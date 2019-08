Capracotta Trail: grande partecipazione a Prato Gentile per la quarta edizione

Tanti i podisti, anche giovanissimi, che hanno gareggiato nella gara di corsa in montagna



CAPRACOTTA. Domenica 11 agosto si è svolta a Prato Gentile la 4° edizione Capracotta Trail, gara di corsa in montagna di 14 chilometri con dislivello (+600 m.), inserita nel calendario del Parks Trail (www.parkstrailpromotion.com) e nel circuito Columbia. La competizione, con partenza, transito e arrivo nel Pianoro di Prato Gentile, si è disputata, su un percorso interamente naturale (pista sci di fondo, strade sterrate, sentieri del Comprensorio di Monte Campo/Prato Gentile).

Contemporaneamente alla gara Trail di Km 14, è stata organizzata anche una gara Mini Trail per le fasce di età giovani e giovanissimi (da 6 anni a 17 anni, con distanze di Km 3 e Km 0,8) e, una passeggiata con camminata nordic walking, di Km 7. Gli atleti totali classificati del trail sono stati 134 (116 m. e 18 f.), del mini trail 26. L’organizzazione a cura dello Sci Club Capracotta, in collaborazione con la Soc. Coop. Prato Gentile 2.0, è stata apprezzata da tutti i partecipanti alla gara e dal numeroso pubblico presente all’evento, ma soprattutto è stato riconosciuto da tutti la bellezza naturalistica e ambientale del comprensorio Prato Gentile/Monte Campo/Monte Ciglione. Nella seconda metà del percorso, la risalita lungo il crinale di Monte Campo e Monte Ciglione, ha offerto, a tutti gli atleti, una vista panoramica unica, che spaziava dal massiccio della Maiella fino alle Mainarde e i monti del Matese. Le premiazioni, si sono svolte a Prato Gentile a partire dalle ore 12:50.

Ai primi cinque posti della classifica maschile si sono classificati nell’ordine: 1° Giovannangelo Tommaso (1985) 1:11’19” (La Sorgente Fara San Martino), 2° Nawratil Andreas (1978) 1:11’43” (Atletica Venafro), 3° Liberatore Domenico (1982) 1:12’58” (Podistica Solidarietà), 4° Iamonaco Giuseppe (1967) 1:16’05” (Avis Campobasso), 5° Di Vincenzo Fabrizio (1981) 1:17’26” (La Sorgente Fara San Martino). Ai primi cinque posti della classifica femminile si sono classificate nell’ordine: 1° Ferritti Iolanda (1981) 1:31’48” (Nuova Atletica Isernia), 2° Paponetti Cerisa (1974) 1:38’43” (Parks Trail Promotion), 3° Ciaramella Antonella (1992) 1:46’41” (Polisportiva Molise), 4° Caserio Linda (1983) 1:47’24” (Avis Campobasso), 5° Neri Carla (1975) 1:50’29” (Tana dei Lupi).

Il Consiglio Direttivo dello Sci Club Capracotta ringrazia tutti coloro, soci e non soci dello Sci Club Capracotta, operatori economici, cronometristi, personale sanitario, volontari, aziende sponsor (in particolare Industria Alimentare Colavita S.p.A., Camardo S.p.A., Felpharma S.r.l.), istituzioni e forze di polizia, che hanno collaborato alla perfetta riuscita della manifestazione. L’obiettivo della gara “4°Capracotta Trail” é anche quello di mettere in evidenza l’importanza del turismo sportivo e la promozione del nostro territorio di montagna con discipline sostenibili, quali lo sci di fondo, la corsa in montagna, il nordic walking, etc. .

