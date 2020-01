Pallavolo: per l’Europea 92 l’anno riparte con la trasferta in Sicilia

Per la squadra di coach Montemurro arriva l’ostacolo Modica, gara valida come 11esima giornata di campionato di serie B/1

ISERNIA. Dopo la lunga sosta natalizia, servita per recuperare le forze e ritrovare tonicità muscolare con “richiami” in sala-pesi, riparte il campionato di pallavolo di serie B/1 femminile che, nel girone D, è giunto alla undicesima giornata, terz’ultima del girone di andata. Il turno odierno prevede una lunga trasferta per l’Europea 92 che è attesa questo pomeriggio in Sicilia, per affrontare alle ore 18.00 il Modica.

Una gara che, almeno sulla carta, non si presenta tra le più impegnative: la compagine siciliana, infatti, occupa il penultimo posto in classifica, con soli 7 punti all’attivo, frutto di due sole vittorie (entrambe in casa) e sette sconfitte. Decisamente migliore, invece, la situazione della compagine molisana che staziona all’ottavo posto con 11 punti (4 vittorie, di cui l’ultima proprio nella giornata precedente la sosta, in casa contro il Sant’Elia Fiumerapido, e cinque sconfitte), ma che non può permettersi passi falsi che la farebbero ritornare in piena zona-retrocessione.

Da qui l’importanza della posta in palio per la squadra allenata da coach Francesco Montemurro che dovrà fare attenzione anche all’insidia rappresentata dal primo incontro post-feste che, puntualmente, ed in ogni torneo, riserva sorprese che ribaltano anche i pronostici più sicuri.

Camillo Pizzi

